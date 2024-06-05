Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet



Kapalı
05 Haziran 2024 23:35
milli savunma bakanlığı
msb personeli var mı ? mülakattan sonra güvenlik soruşturmam başladığını söylediler Bu olumlu bi durum mu bilgisi olan var mı

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