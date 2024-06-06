Branş dışı derse zorla sokabilirler mi ?

Öncelikle tüm meslektaşlarıma ve büyüklerime selamlar. Ben adaylık sürecimi yeni bitirdim, sözleşmeliyim ve branşım Müzik. Köy okulunda çalışıyorum ve okulun öğretmen açığı var. Branşımdaki 7 saatin üzerine Türkçe Matematik ve İngilizce gibi dersler verildi. Toplam 26 saat derse giriyorum. Kaldığım ev ve okul arası ne yazık ki 90 km. ( Gün içerisinde git gel ve şehir içi ile birlikte şahsi aracımla her gün 200 km şoförlük yapmaktayım.) Bu da benim için yorucu oluyor. Ekstradan branş dışı derslere de girdiğim için yüküm kat kat artıyor. Bu branş dışı derse girme işini saçma bulduğumu öğretmenler odasında dile getirdim ve benden kıdemli hocalarım bana '' hocam öğretmen açığı var devlet isterse 30 saat seni derse sokar. Ne de olsa kamu yararı diye bir şey var '' dediler. Bunun üzerine küçük bir araştırma yaptım ve isteğim dışında branş harici ders verilemeyeceğini okudum. Öğretmen açığı olmasına rağmen branş harici derse girmek istemiyorum deme hakkım var mı ? Bu konuda KANUN BİLEN ÖĞRETMENLERİM cevap verirse sevinirim.

2. Sorum da şu: Şırnak'ta köy okulunda görev yapan bir arkadaşım 8 saat derse girdiğini ve 15 saat doldurma gibi bir zorunluluğunun olmadığını, norm fazlası da olmadığını söyledi. Bu doğru mudur ? Ben de 7 saatle bunu başarabilir miyim ?

(MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.)