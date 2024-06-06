Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 00:00
Branş dışı derse zorla sokabilirler mi ?

Öncelikle tüm meslektaşlarıma ve büyüklerime selamlar. Ben adaylık sürecimi yeni bitirdim, sözleşmeliyim ve branşım Müzik. Köy okulunda çalışıyorum ve okulun öğretmen açığı var. Branşımdaki 7 saatin üzerine Türkçe Matematik ve İngilizce gibi dersler verildi. Toplam 26 saat derse giriyorum. Kaldığım ev ve okul arası ne yazık ki 90 km. ( Gün içerisinde git gel ve şehir içi ile birlikte şahsi aracımla her gün 200 km şoförlük yapmaktayım.) Bu da benim için yorucu oluyor. Ekstradan branş dışı derslere de girdiğim için yüküm kat kat artıyor. Bu branş dışı derse girme işini saçma bulduğumu öğretmenler odasında dile getirdim ve benden kıdemli hocalarım bana '' hocam öğretmen açığı var devlet isterse 30 saat seni derse sokar. Ne de olsa kamu yararı diye bir şey var '' dediler. Bunun üzerine küçük bir araştırma yaptım ve isteğim dışında branş harici ders verilemeyeceğini okudum. Öğretmen açığı olmasına rağmen branş harici derse girmek istemiyorum deme hakkım var mı ? Bu konuda KANUN BİLEN ÖĞRETMENLERİM cevap verirse sevinirim.

2. Sorum da şu: Şırnak'ta köy okulunda görev yapan bir arkadaşım 8 saat derse girdiğini ve 15 saat doldurma gibi bir zorunluluğunun olmadığını, norm fazlası da olmadığını söyledi. Bu doğru mudur ? Ben de 7 saatle bunu başarabilir miyim ?

(MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.)


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 01:09

Eski öğretmenim.Branşim dışında girmedigim ders kalmadı.Hergün o derslere hazırlık yapar öğrenci karşısına boş çıkmazdım.Maasi hak etmek için değil öğrenci bana emanetti vebali boynuma dedim.Yeri geldi 35 40 saat derse girdim 30 saat üstü ek ders almadığım halde.Bizi cumhuriyetçi milliyetçi öğretmenler böyle yetiştirmişti.Biz yetistiremiyoruz demek ki.Sizin cümleleriniz benim gibi cefa çekmiş öğretmenleri yaralıyor.

Mevzuata göre bağlı olduğunuz ilçe size 21 saate kadar ders verebilir.Isterse tek okulda isterse 6 okula gönderir.Bence okula kendi branşım dışında derse girmek istemiyorum deyin sizi kendi bransinizda başka okula görevlendirirler.Zaten bu isteksizlikle o çocukların sadece müzik dersine girin.Tek ogrenemedikleri müzik olsun.O kadar şoförlük yapıyorum diye şikayet edeceğinize bizim zamanında yaptığımız gibi o okulun olduğu köyde oturun.

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