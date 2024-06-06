Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 00:00
ÖMK Taslak Geçici 33. Madde

iki fikir için başlık açtım.

Birincisi Ömk taslağında bulunduğu söylenen GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan

öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık

çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan

uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla

başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.

ibaresi geçiyor. Burada kanun yürülrüğe girdiğinde bir defaya mahsusu 20 yıllık öğretmenlere Başöğretmen ünvanı verilir anlamı çıktığını , bundan sonra ise uzmanlıkta 10 yıl bekleme şartı anlamı çıktığını söyleyenler var. bu şekilde hareket ederler mi ?

İkincisi, eşim göreve başladıktan sonra askerlik görevine çıktı. yedek subay askerlik yaptı fakat hizmet süresine yansımıyor. 19 yıl 9 ayda görevi var gözüküyor, kısa dönem veya bedelli askerlik yapsaydı kendisiyle beraber atananlar gibi 20 yıl üstü görev süresi olurdu, yada eşimle aynı dönemde mesleğe başlayan kadın meslektaşlara göre dez avantajı oldu. askerlik süresinin sayılabilmesi için sendika vs dışında ne yapılabilinir.


harveySpecterr
Aday Memur
06 Haziran 2024 00:25
1. kanun geçerse 19 yıllık öğretmen olup yeni uzman olan biri 10 yıl bekler tek seferlik bu 2. idare mahkemesine gidebilirsin

f0xy
Şef
06 Haziran 2024 00:32

Herkes gemisini kurtarma derdinde


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 01:13

Su an 20 yıllık öğretmenlerin çoğu yakın zamanda uzman ogrermen olabildi.Oysa ki 25 yıllık öğretmenler 18 yıldır uzman veya baş öğretmen.Bu geçici maddenin amacını anlaman için bu yeterli sanırım.

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