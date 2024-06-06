Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Haziran 2024 00:06
Birinci bölgeden birinci bölgeye tayin

Selamün aleyküm arkadaşlar. Size bir konuda danışmak istiyorum . Şimdi ben ikinci bölgede iki kez şark hizmetini tamamladım. Şimdi batıya tayin çıktı . Benim anlamadığım diyelim ki batıda ilin zorunlu süresini doldurduktan sonra batıdan batıya veya gönüllü doğuya tekrar tercih mi yapmak zorundayım. Yoksa isteğe bağlı mi bu durum ?


limonlukek2
Aday Memur
06 Haziran 2024 00:07

Bazi arkadaşlar tekrar tayin isteğe bağlı diyor. Bazıları yok oranın süresi dolduktan sonra tekrae


limonlukek2
Aday Memur
06 Haziran 2024 00:08

Bilgisi olan yazarsa çok sevinirim


Memocan68
Aday Memur
06 Haziran 2024 00:14

İsteğe bagli bi durum. Zaten batidan batiya tercih yok dilekce yaziyosun. Gonullu sark icinde 3 yil sonra tercih aciliyor zaten adi ustunde gonullu isen yaparsin.


limonlukek2
Aday Memur
06 Haziran 2024 00:25

Teşekkürler devrem verdiğin bilgiler için. İlk görev yerim doğu olduğu için pek bunlara şahit olamadım

Memocan68, 1 saat önce

İsteğe bagli bi durum. Zaten batidan batiya tercih yok dilekce yaziyosun. Gonullu sark icinde 3 yil sonra tercih aciliyor zaten adi ustunde gonullu isen yaparsin.

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