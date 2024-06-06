Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2024 00:52
istirahat raporu

3 ay önce 3 günlük istirahat raporu almıştım raporu vermem gerek mi diye sorduğumda sisteme düşüyor zaten dendiği için vermedim şuanda e devlette rapor gözükmüyor sadece e nabız da gözüküyor ama orada da detay gözükmüyor bordromda da raporlu gün hep 0 olarak yazıyor bu durumda sizce bir sorun var mıdır veya daha sonradan sorun çıkabilir mi

Çok Yazılan Konular

Haziran ayı enflasyon tahminiMaaşlar erken yatacak mı ?Maaş erken yatar mıHerkes Davetlidir: Tasarruf Tedbirleri Kalkmalıdır !kredi kartı borcu icra?2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Güncel Zam oranıhaziran aynı enflasyon oranı kaç olur ?Temmuz-Ocak ayı enflasyon 10'u geçmezse ne olur?

Sözlük

altın 1 saatleri ayarlama enstitüsü 1 tek okla on kişiyi öldürmek 1 Evde kaldım takıntısı 1 ölüm korkusu 3 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1 Bugün olanlar 2 uçak bileti 3 dünya çevre günü 1 güne bir şiir bırak 2

Son Haberler

Belediye Başkanları işçileri re'sen izne çıkartabilir mi?6 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıKurban kardeşliğe çağrıPutin: Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacakBaşörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?