Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Haziran 2024 06:42
Şarktan ilişik kesme tarihi

12 Eylül 2022 yılında eş durumundan şark iline göreve başladım.Esim hemşire.Şark Gorev süresini dolduracagim tarih 12 Eylül mü olup o zaman ilişik kesmem gerekiyor?


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
06 Haziran 2024 07:26

15 ekimden önce başladığın için normal ilişik kesme zamaninda kesebilirsin

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