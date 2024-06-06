Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 07:13
Alanya mı Milas mı

Tayin isteyeceğim yaşam için Alanya mı Milas mı tavsiye edersiniz.


spock
Daire Başkanı
06 Haziran 2024 07:40

Alanya büyük, yabancı nüfusu çok fazla. Ayrıca nem açısından Milas'tan daha kötü. Milas'ta da termik santral var. Havası çok temiz değil.

Ben olsam ikisine de hayır derdim. Çok daha güzel, temiz, insanı iyi, sakin yerler var.


Billoh
Aday Memur
06 Haziran 2024 08:41

Tabii ki Alanya dim çayının Serinliğine bırakırsınız kendinizi hocam inanmayın insanlara


lutt
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 08:45

Konya Bozkır


morisco_1982
Şef
06 Haziran 2024 08:47
Alanya evin yoksa maaşı kiraya vermeye hazır ol hadi bu sene verdin diyelim gelecek sene ev sahibi yüzde 50 zam yaparsa işin zor

sozdemir37
Memur
06 Haziran 2024 08:56

Ege her zaman akdenize göre avantajlıdır. Milas'ı tavsiye ederim.


tekgöz
Daire Başkanı
06 Haziran 2024 09:10

Alanya da yaşayan biri olarak hayat şartları çok pahalı. Kiralar çok yüksek. Milas bilmiyorum ama tahminim orası da bu şekildedir. Nem fazla...Yabancı fazla ama abartmaya gerek yok sadece 1 AVM si var ...Gidilecek yerler var elbet ama çokta büyük bir yer değil.

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