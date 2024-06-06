Alanya mı Milas mı

Alanya büyük, yabancı nüfusu çok fazla. Ayrıca nem açısından Milas'tan daha kötü. Milas'ta da termik santral var. Havası çok temiz değil.

Ben olsam ikisine de hayır derdim. Çok daha güzel, temiz, insanı iyi, sakin yerler var.