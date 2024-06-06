Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Haziran 2024 08:22
Durdurma ile 2. Şark muafiyeti

Arkadaşlar . Devrelerim aranızda durdurma vererek bulunduğu ilde kalan ve ikinci şark muafiyeti için dilekce veren kabul veya red alan var mı? Bende dilekçe verecegim


limonlukek2
Aday Memur
06 Haziran 2024 08:24

Bulunduğum il 4+2 ile ikinci şark bölgesi . Ama 1 yıldır durdurma ile kalıyordum.


limonlukek2
Aday Memur
06 Haziran 2024 08:34

Bilgisi olan varsa cevap bekliyorum teşekkür ederim

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