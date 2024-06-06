Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Haziran 2024 08:30
Mühendislik mezunu olup Tekniker kadrosunda çalışan varmı ?

Mühendislik mezunu olup Tekniker kadrosunda çalışan varmı ? Özlük haklarınız nelerdir, maaş durumu nedir, Mühendisin hangi haklarınından yararlanır? Kaynak, örnek karar, kanun, Bilgisi olan yardımıcı olabilir mi? Mutemete anlatamıyoruz durumu.


Basiskele
Aday Memur
06 Haziran 2024 09:06

Buyrun dinliyorum


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Haziran 2024 09:16

Mutemedi çok ikna etmekle uğraşmayın. Maalesef bazı kişiler eski teamüllere ya da alışılagelmiş durumlara fazla takıldığı için ikna etmek zor olabiliyor. Maliye Bakanlığı BÜMKO'nun eski tarihli bir görüşü var bununla ilgili. Onu aratıp bulabilirseniz işinize yarayabilir. "Mezuniyet alanıyla alakalı olmasa bile üst öğrenim zam ve tazminatları ödenmeli" yazıyor özet olarak. Çalıştığım eski kurumda teknisyen kadrosundaki arkadaşın farklı teknikerlik mezuniyeti nedeniyle alamadığı maaş farkını bununla kabul ettirmiştik mutemede. Onunla da ikna olmuyorsa bakanlıktan görüş istemelerini talep edin.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
06 Haziran 2024 09:17

Hatta görüşü de buldum buraya bırakayım. Son iki paragrafı okursanız zaten altını çizmişler.

https://www.memurlar.net/haber/833609/ust-ogrenim-zam-ve-tazminatina-dair-2017-tarihli-bumko-gorus-yazisi.html

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