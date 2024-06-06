Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 08:55
Antalya Manavgat Hakkında Bilgi

Kızım Side'de işe başladığı için bende tayinimi Manavgat'a çıkarmayı düşünüyorum. Manavgat ev kiraları ve ve sosyal hayat hakkında bilgisi olanlar varsa paylaşırlarsa sevinirim.


Ömer Oktay
Aday Memur
06 Haziran 2024 10:05
Cennet gibi bir yerde hayatin normal pahalilikta ve kiralarin ortalama 25bin gibi cuzi miktarda olmasi beni cok sasirtiyor.
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