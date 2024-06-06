Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2024 09:28
2023 kar payı dağıtılması

2023 yılı kar payı 6 ay geçemesine rağmen dağıtılamadı . ayda % 5 den zaten dağıtılacak para simididen faiz gelirinden çıktı.. yılsonu dağıtılır. yani 1 sene sonra en az % 50 faiz geliri olur.. adalet bakanlığı karı faize yatırıp kar payı diye dağıtıyor.. bari bayram öncesi verinde kurbana katkı olsun.. yada bayramda yol parası..


Sarıpapatya4
Aday Memur
06 Haziran 2024 09:46

Adalet bakanlığının isminde geçen adalet yok, mantığın olmasını beklemiyorum artık. Böyle saçma sapan, menfaatçi bir bakanlık olamaz.


zorsevda
Daire Başkanı
06 Haziran 2024 09:55

Adalet bakanı değil bartın villetvekili.. bir makamında otursa.. onayda bekleyen evrakları imzalasa

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