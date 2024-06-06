Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2024 10:01
cte futbol turnuvasında ne bekleniyor..

Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin motivasyonunu ve kurumsal aidiyetini artırmak amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Türkiye geneli 21 farklı kampüsten 206 takımın katıldığı ?Kampüsler Yarışıyor? adlı futbol turnuvası organize edildi. turnuva biteli uzun zaman olmasına rağmen hala ne beklenmektedir. nas tayinleri ile personelin gitmesi ve takımların dağılması mı.. programı bir açıklansa nerede . ne zaman yapılacağı bilinse.


assassin_gck
Memur
06 Haziran 2024 15:11

bu yazdığını okusan , kendin anlayabilir misin acaba, merak ediyorum?


zorsevda
Daire Başkanı
06 Haziran 2024 16:14

anlayan anlar sen merak etme . mesaj yerine ulaşır. kampüsler içinde maçlar yapılıp kampüs 1leri belli oldu .21 kampüs 1.side kendi aralarında turnuva yapacak türkiye 1, si çıkacak. bekliyoruz. nerede ve ne zaman yapılacağını

assassin_gck, 10 saat önce

bu yazdığını okusan , kendin anlayabilir misin acaba, merak ediyorum?


viktor nicola
Memur
06 Haziran 2024 22:46

Kardes gelen yaziyi okuduysan 2.ler ve kampus en iyi 5 oyuncu ve sampiyonlar.

Toplam 3 mesaj

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