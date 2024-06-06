Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2024 10:25
İŞKUR Unvan Değişikliği Sınavı Avukat

İŞKUR personeli için 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Avukat Unvan Değişikliği sınavının soruları elinde olan varsa paylaşabilir mi?

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