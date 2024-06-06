Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2024 11:29
bu sene ünvan değişikliği sınavı yapılacak mı?
Her sene yapılacak diye bir söylenti vardı her sene mi 2 veya 3 senede bir mi

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