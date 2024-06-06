KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


06 Haziran 2024 11:55
Vakıfbank Müfettiş, uzman Yardımcılığı ve memurluk sınav sonucu
Sınav sonucu hala açıklanmadı bir önceki sınav 10 günde açıklanmıştı. Nerdeyse 1 ay oldu bi sınav sonucunu açıklayamadılar ayıptır.

Rick11
Aday Memur
06 Haziran 2024 12:14

Üniversite sınavına girdik sanki bir de mülakata çağırırlarsa referanssız olmaz yazmışlar doğruluğu var mıdır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Emlak Katılım müfettiş yardımcılıgı 2024Denizbank müfettiş yardımcılığı 2024ŞEKERBANK Müfettiş YardımcılığıVakıfbank Müfettiş, uzman Yardımcılığı ve memurluk sınav sonucuGaranti AuditDay ve TalentSpot 2024TURKSAT personel alımı

Sözlük

fen bilgisi 1 hatır hutur 1 kozmetik indirimi kavgası 2 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1 Ötanazi 4 zorla güzellik olmaz 1 kara kalem 1 saatleri ayarlama enstitüsü 1 dünya çevre günü 1 Sade soda 1

Son Haberler

İsmail Kartal'ın yeni adresi belli olduBakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamadaBakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyorİsrail mülteci kampı ve okul vurdu: Ölü sayısı 40'a yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?