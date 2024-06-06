Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 12:22
memurlar iller arasi yer degisikligi 2024

EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN AÇILACAK BİLGİSİ OLAN VARMI

Çok Yazılan Konular

ÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiÖmk Geçiçi Madde: BaşöğretmenlikBayram tatili 9 gün olur mu ?Branş dışı derse zorla sokabilirler mi ?RotasyonYusuf Tekin istifa etmeli mi?Rahatımı dışına çıkmaya hazırım. Bu yaz nasıl 50 bin TL kazanabilirim?İl Dışı Ardından Eş Durumuİl Emri - İller arası atamaÖğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa

Sözlük

Lgs 5 hatır hutur 1 soğuk deri 2 Bugün olanlar 2 fen bilgisi 1 zorla güzellik olmaz 1 ölüm korkusu 3 güne bir şiir bırak 2 uçak bileti 6 asansör 5

Son Haberler

İsmail Kartal'ın yeni adresi belli olduBakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız son aşamadaBakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyorİsrail mülteci kampı ve okul vurdu: Ölü sayısı 40'a yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?