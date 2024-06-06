Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Haziran 2024 12:23
Tasarruf

Tasarruf yapacaksa Kalite birimlerini kaldırmalıdır. 10 personeli olan birimde bile kalite de çalışan( yani yatan) personel var. Boşuna zaman ve kağıt israfı. Bir personelin maliyeti bile yıllık 800.000 TL. Bence kurumlar bunu gözden geçirilmelidir.

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