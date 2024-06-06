Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2024 12:44
Sağlık lisansiyeri olup ilave 1 derece alan varmı

Sağlık lisansiyeri olup katıp mübaşir olarak görev yapan ve 657 nin 36. 5A maddesine istinaden ilave 1 derece alan varmidir


Yusufkoc26
Aday Memur
06 Haziran 2024 13:11

evet. biyoloji mezunuyum. komisyona dilekçeyle başvur. Alırsın sorun olmaz


pote0135
06 Haziran 2024 13:33

Bizim komisyon böyle bir şey yok dedi dilekçe verdim ama sonuc bekliyorum sizin karar varmı sunsam

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