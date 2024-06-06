Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2024 13:12
2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenler

2024-1 istifa sonrası açıktan atamanın en kısa sürede açıklanmasını istiyoruz. Bakanlık geçtiğimiz yıllarda 2'şer defa alım yapmış bu yılda en az 2 defa alım yapmasını bekliyoruz.

Birlikte hareket etmek açısından atamaya katılacak arkadaşlar telegram grubuna gelebilirler.

Telegram arama kısmına - istifasonrasiyenidenaciktanatama - yazarak gelebilirsiniz.


Smsn09
Şef
06 Haziran 2024 13:29

İlanın yayınlanmasını bekliyoruz umarım bugün yarın ilan edilir


Mkcrn
Aday Memur
06 Haziran 2024 13:32

Umarım sesimizi duyarlar


İnci1606
Aday Memur
06 Haziran 2024 13:34

En yakın zamanda istifa sonrası ataması bugün ve yarın olması dileğiyle


Cafer Baran
Aday Memur
06 Haziran 2024 13:46
sabırsızlıkla bekliyoruz
Toplam 4 mesaj

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