Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2024 14:02
Arşiv Araştırması - Güvenlik Soruşturması Sorularına Cevaplar

Merhaba, Arşiv Araştırması - Güvenlik Soruşturması en çok karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklar olduğunu gördüm. Bu nedenle soruları tüm şeffaflığı ile yanıtlayacağım. Ayrıca mahkeme kararları da paylaşılacaktır.


Emree002
Aday Memur
06 Haziran 2024 15:22

Selamlar olumsuz güvenlik soruşturması ile ilgili mesaj attım yanıtlarsaniz sevinirim.


Memuravukatı
Şef
06 Haziran 2024 15:29

Dönüş yapılmıştır.


ilknurkz
Aday Memur
06 Haziran 2024 16:05
merhaba size mesaj atamıyorum

Memuravukatı
Şef
06 Haziran 2024 16:07

msj atılmıştır.

ilknurkz, 1 saat önce
merhaba size mesaj atamıyorum
Toplam 4 mesaj

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