KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Haziran 2024 14:36
MEB akademisinde 3 ay tatil ve sömestr olacak mı?

MEB akademisinde 3 ay tatil ve sömestr olacak mı? ÖMK taslağında her dönem 10-14 hafta sürer diyor fakat bu detay yok.

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