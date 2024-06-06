Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 14:50
Kayseri Melikgazi MEM Promosyon

Kayseri'nin eğitimci kadrosu en fazla olan Melikgazi MEM 36200 TL promosyon 'sözleşmesi' yaparken kadrosu Melikgazi'nin 3'te 1'i kadar olan Kocasinan MEM 58000 TLye anlaşıyor. Kocasinanın Milli Eğitim Müdürü 3 sene önce çok daha küçük bir ilçe olan Pınarbaşındaki müdürlüğünde de 7500 TLye anlaşıyor Melikgazi MEM mevcut müdürü ile 4000 TLye "anlaşırken". Burada net bir hak gaspı var o açık da buna neden engel olamıyoruz.


Özgürlükzamanı
Memur
06 Haziran 2024 14:58

Melikgazi ilçe mem anlaşma sözleşmesini gizliyor kimse ne döndügunu bilmiyor


Özgürlükzamanı
Memur
06 Haziran 2024 15:03

Eğitim Birsen Melikgazi de kendi adamlarını nereye yerleştirecegim diye ugrasmaktan personelin özlük haklarına zaman bulamıyor. Sözleşmenin bitmesine 3 ay kala apar topar mevcut banka ile anlaşıldi. Pislik yoksa sözleşmeyi açıklamaları gerekir.


Özgürlükzamanı
Memur
06 Haziran 2024 15:07

İlçe Mem ve Sarı sendika samimi ise anlaşmayı iptal etsinler daha yolun başındayken. Eğer iptal etmezlerse herseyi düşünmeye müsait bir ortam olur


Özgürlükzamanı
Memur
06 Haziran 2024 15:16

Saygıdeger eğitim birsen üyesi meslektaşlarım hala bu sendikada duruyorsanız daha çok satılacağız. Melikgazi de onurlu arkadaşlar istifalar başladı


Özgürlükzamanı
Memur
06 Haziran 2024 15:30

Melikgazi ilçesinin başarısı bayağı düştü son yıllarda sebebi eğitim öğretim dışında hep siyaset


Yamyamav
Şef
06 Haziran 2024 17:11

Bu sendikanın yaptığı her anlaşmada bir dolaplar dönüyor. Sonra bunlar müslüman. Yersen

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