Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...

Sayın Yusuf TEKİN bakanlığından ricamız şudur,

Lütfen seminer konusunda 1 gün yüz-yüze dışında (ki o da kurul toplantısı amaclı) diğer 4 günü Allah rızasına online yapsınlar. Hatta gerekirse bir günlük yüz-yüze durumu okul idaresi insiyatifine bırakılır.

Mahmut OZER Bey in yapılanmacı ve hoşnutluk yaratan birçok düzenlemelerini, ÖMK, Online seminer ve ara-tatil konusu başta olmak üzere al.aşağı etmesinler.

Böyle yapabilirse bu camia her şeye ragmen kendisine belki bir nebze ısınabilir. Çünkü bakan bey ani kararlarıyla, sahadan uzak icraatleeiyle inanın hepimizi çok yordu çok... Seminerler, okulda düzenlenen rutin kahvaltı anlayışı ve senaryosuna asla yeniden hapsedilmemeli

Öğretmenden yana olunmalı biraz da...