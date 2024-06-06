Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Haziran 2024 15:54
Maaşınız emeklilik

Özel ve kamu olmak üzere 14 yılım ve 5000 günüm var. Ne zaman maaşsız emekliliği hak ederim?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Haziran 2024 16:21

E-Devlette Çalışma Hayatım Bölümüne bakın. Ordaki şartları sağlamanız gerekir.

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