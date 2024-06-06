Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Haziran 2024 16:36
Batıdan doğuya ilişik kesme tarihi
son gün 1 temmuz diyorlar doğru mu

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDurdurma verenlerBayram tatili 9 gün oldu İcralık polisler tek başlıkMesleğini çok seven birinin, hayattan soğumasıİlişik kesme tarihi ve maaş

Sözlük

sözlüğün bana kattıkları 2 altın 1 saatleri ayarlama enstitüsü 1 asansör 5 Evde kaldım takıntısı 1 soğuk deri 2 hatır hutur 1 erkeklerin saç uzatması 3 Eskişehir 1 Sade soda 1

Son Haberler

D-8 ülkeleri Gazze gündemiyle toplanıyorCNBC-e yayın hayatına 10 Haziran'da başlıyorBenzin ve motorine indirimAltının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya gerilediAcun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım hakkında 10 milyon TL'lik suç duyurusu

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?