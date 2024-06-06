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Editörler : oto-danisman-expert


06 Haziran 2024 17:03
1.4 tsi marş almama ve stop etme sorunu

Herkese iyi günler 2011 b7 passatim var, 1.4 tsi bluem. Motor DSG ve LPG sistemi var. Aracı ilk calistirdigimda gaz vermezsem araba stop ediyor, gaza geçene kadar sallantılı çalışıyor, ara ara stop etme eğilimi gösteriyor, ani yukselislerde motor arıza yakıyor, silindir arıza gosteriyor. Kronik ateşleme gibi görünse de bujiler, kablolar ve bobinler sıfır, komprosor değerlerim oldukça iyi ve LPG'de enjektor ve regülatörü prinse çevirdim.Bu sorunu daha önce yaşayan bir arkadaşımız oldu mu?

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