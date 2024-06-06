Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2024 17:32
Derece kademe güncelleme

4 yılım doldu kadrolu hemşireyim lisans mezuniyetim ile intibak dilekçesi verdim şuan 11/2 yim derece kademem nasıl güncellenir bilgisi olan var mı bu konuda

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