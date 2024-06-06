Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 17:42
Eş durumu ataması

Eşim polis memuru. Tayinimiz çıktı. Ağustosta eş durumu yapacağım. ancak tercihlerimden birine atanamazsam il emri kesin çıkar mı? Her yıl Ağustos da çıkıyor deniyor doğru mu?

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