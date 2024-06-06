Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


06 Haziran 2024 18:12
İkamet ve Görev Birimi

Sağlık Bakanlığına normal memur olarak atanmıştım. Sonradan engelli raporu aldım ve gece nöbetlerinden çıkarıldım. Burada sorun yok fakat ikametim merkezde olmasına rağmen hala ilçedeki ek hizmet binasına gündüz nöbetine göndermek istiyorlar ilçeye gitmek benim için büyük sorun istemediğimi de defalarca söyledim bu konuda bir yaptırımım olabilir mi bilenler cevaplarsa sevinirim

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