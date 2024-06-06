Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 18:13
İkinci eş durumu

Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen şubat ayında eşimin işi için eş durumu istedim ve geldim. Şu anda da becayiş yapıp başka bir ile gitme durumumuz var. Becayiş olduğu zaman ben de tekrar eş durumu yapabilecek miyim yoksa 3 yıl burada çalışma zorunluluğum devam edecek mi? Kısacası Şubat'ta eş durumu yaptım ağustosta da isteyebilir miyim?


bahçesaray
Memur
06 Haziran 2024 18:22
eşiniz giderse ,sizde gidersiniz
Toplam 1 mesaj

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