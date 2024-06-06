Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2024 18:55
1+1 gelir mi?

663 45a hükümlerinde bulunan 3+1 süresi kısaltılıp 1+1 yapılır mı sizce? Geldiğim sürgün hastaneden kurtulmak istiyorum.


Qwerty63
Aday Memur
06 Haziran 2024 19:41

Gelmez , mesleğe her başlayanın hayal ettiği bu ve vb

Toplam 1 mesaj

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