Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Haziran 2024 19:11
Belediyeler Arası Geçiş Zonguldak Ereğliden Akdeniz ve Güneydoğu Belediyeleri

Arkadaşlar Zonguldak Ereğli belediyesinde memur ünvanıyla çalışmaktayım. Şanlıurfa Gaziantep Malatya Mersin Adana Aksaray Konya Niğde belediyelerine karşılıklı nakil(becayiş) yapmak istiyorum. Sosyal denge tazminatı 8674TL yani en yüksekten ödeniyor. Yılda 4 defa ikramiye ödeniyor. (toplam 80)

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