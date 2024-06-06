Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Haziran 2024 19:14
Tayin durdurma dilekcesi acil

Merhaba arkadasimin izmirden doğu iline tayini çıktı sadece 1 seneligine durdurma dilekcesi vericek ne yapılması gerekiyor 1 temmuza kadar ilisk kesilmesi gerekiyormuş izmir il emniyete mi bağlı yoksa Ankara?ya mı bağlı bu durdurma işi lütfen bilgisi olan varsa yazabilir mi &#128591;&#127995;


Kyocer
Aday Memur
06 Haziran 2024 19:35

birimine Dilekçe yazacak şu sebepten dolayı tayinimin bir yıl süreyle durdurulmasını istiyorum gibi nişan olur düğün olur evlilik maddi durum hastalık vs Şube müdürünün onayıyla personel şubeye yazılacak Durdurmaların bu sene kabul olmayacağı şeklinde bilgi var hayırlısı olsun


Soylu444
Memur
06 Haziran 2024 19:44

Ankaradan ferman geldiyse İzmir'de padişah olsan kellen gider

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