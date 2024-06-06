Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Haziran 2024 19:32
destek personeli şoför (şehir dışı görevi)
herkese merhaba 4b sözleşmeli destek personeliyim şoförüm, kurumda şehir dışı görevi oluyor, ben gitmek istemiyorum şehir dışı göreve, amir emrettiğinde gitmek zorunda mıyım, yoksa kanunda bir yeri var mıdır gitmemem için

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıAtamam yapılmadı .Aile Bakanlığı 8000 personel !!!!Kültür ve turizm bakanlığı mı Orman genel müdürlüğü mü ?Döner sermayeYoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.

Sözlük

hatır hutur 1 Sade soda 1 Lgs 5 dünya çevre günü 1 kozmetik indirimi kavgası 2 pasta 1 Eskişehir 1 sözlüğün bana kattıkları 2 Greta thunberg 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyorCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan MB rezervlerine ilişkin açıklama'Türk dünyasının güçlenmesi, dünya barışının sağlanmasına bir katkıdır'Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destekTürkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma imzalandı

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?