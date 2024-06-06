destek personeli şoför (şehir dışı görevi)

herkese merhaba 4b sözleşmeli destek personeliyim şoförüm, kurumda şehir dışı görevi oluyor, ben gitmek istemiyorum şehir dışı göreve, amir emrettiğinde gitmek zorunda mıyım, yoksa kanunda bir yeri var mıdır gitmemem için

herkese merhaba 4b sözleşmeli destek personeliyim şoförüm, kurumda şehir dışı görevi oluyor, ben gitmek istemiyorum şehir dışı göreve, amir emrettiğinde gitmek zorunda mıyım, yoksa kanunda bir yeri var mıdır gitmemem için