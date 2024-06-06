Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 20:10
acıl yardım ıl dısı tercıhım kaydolmuyor

merhaba.il dısı ıcın tercıh yaptıgımda bır uyarı verıyor.800 adet tercıh edebılecegınız okul var.40 tercıhı doldurmadan TERCIH DISI secenegını secemezsınız dıyor.Bu sacma degıl mı ? Ben tercıhlerım dısına atanmak ISTEMIYORUM sıkkını secıyorum fakat neden bu hata yardımcı olun lutfen


merofen
Memur
06 Haziran 2024 20:12
yukarda uyarı vermesi lazım 40 tercihi doldurmadan 41. tercihi işaretleyemezsiniz diye

merofen
Memur
06 Haziran 2024 20:13
O yüzden sadece 3 yıldır soruşturmadan dolayı başka ile atanmadım seçeneğini işaretleyip bir tane tercih yazıp kaydettim ben 41. tercihe dokunmadım

frejya
Aday Memur
06 Haziran 2024 20:18

hocam uyarı su sekılde tam olarak :852 adet tercih edebileceğiniz kurum mevcuttur.40 tercihi doldurmadan tercih dışı seçeneğini seçemezsiniz

normalde secıyorduk ıstemıyorum dıye belırtıyorduk yıllarca o sekılde tercıh yaptım.

merofen, 3 saat önce
O yüzden sadece 3 yıldır soruşturmadan dolayı başka ile atanmadım seçeneğini işaretleyip bir tane tercih yazıp kaydettim ben 41. tercihe dokunmadım

aa.gülçiçek1100
Aday Memur
06 Haziran 2024 20:49
hocam zaten 40 tercihi doldurmanın Türkçesi ben bulunduğum yerden kurtulmak istiyorum demek olduğu için tercihim dışı yere atanma butonu aktif oluyor. birkaç tercihte aktif olmuyor yani bi yanlış yok hocam..
frejya, 3 saat önce

hocam uyarı su sekılde tam olarak :852 adet tercih edebileceğiniz kurum mevcuttur.40 tercihi doldurmadan tercih dışı seçeneğini seçemezsiniz

normalde secıyorduk ıstemıyorum dıye belırtıyorduk yıllarca o sekılde tercıh yaptım.


frejya
Aday Memur
06 Haziran 2024 20:51

tesekkur ederım dedıgınız gıbı yaptım halloldu sagolun.eskıden boyle degıldı o yuzden kafam karıstı.

aa.gülçiçek1100, 2 saat önce
hocam zaten 40 tercihi doldurmanın Türkçesi ben bulunduğum yerden kurtulmak istiyorum demek olduğu için tercihim dışı yere atanma butonu aktif oluyor. birkaç tercihte aktif olmuyor yani bi yanlış yok hocam..
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