acıl yardım ıl dısı tercıhım kaydolmuyor

O yüzden sadece 3 yıldır soruşturmadan dolayı başka ile atanmadım seçeneğini işaretleyip bir tane tercih yazıp kaydettim ben 41. tercihe dokunmadım

O yüzden sadece 3 yıldır soruşturmadan dolayı başka ile atanmadım seçeneğini işaretleyip bir tane tercih yazıp kaydettim ben 41. tercihe dokunmadım