Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Haziran 2024 20:12
İl Birim Talebi Md. 34

Genel atama döneminde birçok ilde md. 34 çok sayda personelin tayininin çıkarıldığı biliniyor . İl emniyet müdürleri md. 34 keyfi koz gibi kulanıyorlar bu keyfiyatın önüne geçilmesi gerek . Atama yönetmenliğinde md .34 gerekçeleri yazdığı halde en küçük bir komiser yardımcısı ile tartış md.34 torbasına giriyorsun . Herhangi bir adli idari soruşturması olmayıpta md.34 kapsamında yeri değişenler varsa buradan bilgi alış verili yapalım

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