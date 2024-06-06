Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Haziran 2024 20:53
Sınıf Değişikliği

Merhaba,

Muharip sınıftan yardımcı sınıfa geçiş yapanınız oldu mu? Birkaç sorum olacak.

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