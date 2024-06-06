Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Haziran 2024 22:06
Derece kademe ilerlemesi, yeşil pasaport

Merhaba, 6/2 olarak uzman kadrosuna atanalı 2 ay oldu. Eski hizmetlerimi hizmet birleştirmesi yoluyla işleme aldırdım ve 4/2?ye yükseldim. Hali hazırda 6 yıl 11 ay 2 gün hizmetim var. Yeşil pasaport başvurusunu ne zaman yapabilirim?

Saygılar.


14mühendis
Memur
06 Haziran 2024 22:09
Derece kademe değil kadro derecesi önemli. Kadro derecesi 3 e düşünce alınır.

korozifortam
Aday Memur
06 Haziran 2024 22:11

Kadro derecesi de 4/2

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