Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2024 22:28
İKM kadrosundan Düz Memurluğa Geçiş Hakkında

5 Yıldır İKM olarak çalışıyorum ve düz memurluğa geçiş yapmak istiyorum. Bunun için UDS sınavına mı girmem gerekli yoksa komisyona talep mi etmem gerekli. Konu hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.


gtot
Şef
06 Haziran 2024 22:36

bende düşünüyorum. memur maaşı ikmden az ama olsun

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