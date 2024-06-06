Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Haziran 2024 22:42
Eş Durumu
Şark görevindeyim,2 yılım daha var suremin bitmesine eşim 4 B sözleşmeli batı iline atandı eş durumu ataması yapabilir miyim ? Bilgisi olan varsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDurdurma verenlerBayram tatili 9 gün oldu İcralık polisler tek başlıkMesleğini çok seven birinin, hayattan soğumasıİlişik kesme tarihi ve maaş

Sözlük

ölüm korkusu 3 Ötanazi 4 Lgs 5 kozmetik indirimi kavgası 2 güne bir şiir bırak 1 hint madonna kolye 1 Bugün olanlar 4 Evde kaldım takıntısı 1 asansör 5 Eskişehir 1

Son Haberler

Erdoğan: Özbekistan ile ticaret hacmimizde hedef 10 milyar dolarTHY 5 aylık dönemde 32,8 milyon yolcu taşıdıABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladıAnkara için sağanak uyarısıEsenyurt'ta gürültü yaptığı için kendisini uyaran kardeşini öldürdü

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?