Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Haziran 2024 22:47
Belediyeden belediyeye nakil (tayin) aldım. Yol harcırahı alır mıyım?

Çalıştığım Belediyeden farklı bir ildeki belediyeye nakil (tayin) aldım. Yol harcırahı alır mıyım? Bu konu hakkında bilgi sahibi olan var mı?

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