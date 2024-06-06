Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Haziran 2024 23:37
Biz şimdi neyiz?

Malumunuz tasarruf tedbirleri kapsamına 'lojman' konusu da eklendi. Konu ile ilgili memurlar net haber sitesinden aldığım haberin ilgili paragrafı:

"Masadaki ilk seçenek, yargı ve güvenlik mensuplarının yaşadığı lojmanlar dışında kalan tüm lojmanların ek tesisleri ile birlikte ihaleye çıkılarak satılması." denmiş...

Şimdi gelelim asıl konuya,

'Genel İdari Hizmetler' mensubu olan, özellikle kapalı ve açık farketmeksizin cezaevlerinde görev yapan cte personelini ileride neler bekliyor?

Sizce güvenlik sınıfına geçme gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Yahut ne olur? Buyursunlar.


Son Samurai67
Aday Memur
06 Haziran 2024 23:47
Sen hakim ve savcı bakanlığının marabasısın. E tabi bende.
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