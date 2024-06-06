Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Haziran 2024 23:40
657 dövme yaptırabilir mi ?
soru açık arkadaşlar bir memur tekniker mühendis vs. gözüken yerlerine dövme yaptırabilir mi ?

saenes74
Genel Müdür
06 Haziran 2024 23:47

mevzuatta yeri yok. olmayan bir sey de dayanak lazım. dayanak yoksa zor durumda kalırsınız.


Okanhosgoren
Aday Memur
06 Haziran 2024 23:50
peki doktorlar 657 ye tabi çok doktor gördüm dövmeli bu arkadaşlar sıkıntı yaşamıyor mu?
saenes74, 1 saat önce

mevzuatta yeri yok. olmayan bir sey de dayanak lazım. dayanak yoksa zor durumda kalırsınız.

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