Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Haziran 2024 23:40
Eş durumu hakkında

Arkadaşlar merhaba benim sorum şu. Ben üniversite hastanesinde kadrolu hemşireyim eşim ise sağlık bakanlığında 4/B li hemşire. Eşimin 1 senesi doldu temmuz kurasına katılacak. Benim kadromda bu yıl 4 yıl oldu yani atanmaya hak kazandım. Ancak istenen belgelerde şöyle bişey var ?kadrolu eşin başka kuruma atanamayacağını gösteren çalışma belgesi? benim 4 yılım dolduğu için çalışma belgemde başka kuruma atanamaz ibaresi olmayacak sanırım. Bu durumda kurada ret alır mıyız lütfen cevaplayın

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