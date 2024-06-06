İLK DEFA LİSEDE BRANS OGRETMENİ

ilk defa lisede branş öğretmeni olarak çalışacağım Anadolu lisesi artıları eksileri sizlerden yorum alayım .. Birkaç arkadaşım yandın hocam diyor ama ben keyifliyim yine de .. Lisede Çalışmanın artıları eksileri sizce neler?

ilk defa lisede branş öğretmeni olarak çalışacağım Anadolu lisesi artıları eksileri sizlerden yorum alayım .. Birkaç arkadaşım yandın hocam diyor ama ben keyifliyim yine de .. Lisede Çalışmanın artıları eksileri sizce neler?