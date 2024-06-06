Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Haziran 2024 23:49
İLK DEFA LİSEDE BRANS OGRETMENİ
ilk defa lisede branş öğretmeni olarak çalışacağım Anadolu lisesi artıları eksileri sizlerden yorum alayım .. Birkaç arkadaşım yandın hocam diyor ama ben keyifliyim yine de .. Lisede Çalışmanın artıları eksileri sizce neler?

Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
06 Haziran 2024 23:52

Öğrenciler sürekli birbirini şikayet etmez.Çişim geldi diye habire izin istemezler.Hastaysanız empati yapıp sessiz kalmaya çalışabilirler.Akademik olarak ortaokuldan daha kötüdür.Aileler de çoğunlukla ilgisizdir.


Umay-80
Aday Memur
06 Haziran 2024 23:54
hem.iyi hem de kötü yanı hocam Teşekkür ederim ben alanıma ilgi duyan çocukları güzel sanatlara hazırlayacağım
Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Öğrenciler sürekli birbirini şikayet etmez.Çişim geldi diye habire izin istemezler.Hastaysanız empati yapıp sessiz kalmaya çalışabilirler.Akademik olarak ortaokuldan daha kötüdür.Aileler de çoğunlukla ilgisizdir.


bahçesaray
Memur
07 Haziran 2024 00:26
resim malzemesi getirmezler ;))
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