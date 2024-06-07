KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Haziran 2024 00:50
Lisans ve YL ı farklı alanlarda yapınca atama

Merhaba, iyi günler

Lisansım mühendislikte ama iibf den veya farklı bölümlerden yl yaparsam atamalarda o bölümden de tercih yapabiliyor muyum? O kadrolara da başvuruda bulunabiliyor muyum?

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