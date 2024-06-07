KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2024 01:40
Asem Sonrası atama

Asemde %25 lik dilime giren kişi, mezun olduktan sonra görev yerini kendisi seçiyor. Fakat seçtiği ilde görev yapacağı ilçe kura ile mi belli oluyor, yoksa ilçeyi de kendisi seçebiliyor mu?

Çok Yazılan Konular

MSB msü personel mülakat sonuçları ne zaman açıklanırDış Kaynak Astsubay ADP

Sözlük

sözlüğün bana kattıkları 2 fen bilgisi 1 hint madonna kolye 1 altın 1 Ötanazi 4 ölüm korkusu 3 Olmamış bu 1 soğuk deri 2 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 erkeklerin saç uzatması 3

Son Haberler

Belediye Başkanları hakkında soruşturma izin yetkisini kim verir?Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi7 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıKurban Paylaşmaktır!Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?