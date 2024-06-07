KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 01:41
Pomem sonrası atama

Mezun olunduğunda başarı sırasına göre ilk görev yerimizi kendimiz seçiyoruz. Fakat göreve başlayacağımız ilçe kura ile mi belli oluyor, yoksa il seçerken ilçeyi de kendimiz seçebiliyor muyuz?

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