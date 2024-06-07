Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


07 Haziran 2024 02:57
ÇOK ACİL lütfen cevap verir misiniz
bir kit kurumunda işkurdan girmiş içciyim eş durumu nakilinden dolayı hangi mahkemeye başvurulur nakil hakkı var tüm şartlar var emsaller var benle birlikte giren nakil alan emsallerde var lütfen hangi mahkemeye gıdecegım

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