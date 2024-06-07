ÇOK ACİL lütfen cevap verir misiniz

bir kit kurumunda işkurdan girmiş içciyim eş durumu nakilinden dolayı hangi mahkemeye başvurulur nakil hakkı var tüm şartlar var emsaller var benle birlikte giren nakil alan emsallerde var lütfen hangi mahkemeye gıdecegım

bir kit kurumunda işkurdan girmiş içciyim eş durumu nakilinden dolayı hangi mahkemeye başvurulur nakil hakkı var tüm şartlar var emsaller var benle birlikte giren nakil alan emsallerde var lütfen hangi mahkemeye gıdecegım