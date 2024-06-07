Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2024 03:02
çok acil CEVAP VERİR MİSİNİZ
bir kit kurumunda işkurdan girmiş işçiyim eş durumundan dolayı nakil hakkım var benle beraber işe başlayıp nakil alan emsallerimde var yönetmelikte ki tüm şartlarıda saglıyorum nakilimi yapmıyolar ama hangi mahkemeye gitcem . memur olsam ıdareye gıtcem biliyorum ama işçi de durum nedir cvp verır mısınız

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